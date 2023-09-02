لقطات لانتهاك مروحية عسكرية بولندية الحدود البيلاروسية

نشر حرس الحدود البيلاروسي مقطعا مصورا يوثق انتهاك مروحية عسكرية بولندية من طراز مي-24 المجال الجوي البيلاروسي يوم الجمعة.

وأعلنت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان لها إنه بعد ظهر يوم السبت 1 سبتمبر، سجل حرس الحدود البيلاروسي انتهاكا للمجال الجوي للدولة من جانب بولندا وذلك في منطقة بيريستوفيتسكي بمقاطعة غرودنو.

وأضاف البيان البيلاروسي أن المروحية العسكرية البولندية من طراز "مي-24" اجتازت الخط الحدودي للدولة على ارتفاع منخفض للغاية، ونفذت تحليقا ودخلت إلى عمق 1200 متر داخل أراضي بيلاروس ثم عادت أدراجها".

المصدر: وكالات