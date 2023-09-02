اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية واليهود الإريتريين في تل أبيب

أصيب 27 شرطيا إسرائيليا في اشتباكات عنيفة اندلعت بين المئات من طالبي اللجوء الإريتريين وقوات الأمن في تل أبيب اليوم السبت.

وأدت الاشتباكات إلى إصابة 11 متظاهرا، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، برصاص الشرطة الذين أطلقوا الرصاص الحي.

واندلعت مظاهرة للاحتجاج على مهرجان نظمته السفارة الإريترية، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين طالبي اللجوء المعارضين للحكومة في إريتريا وعناصر الشرطة، حيث تم رشقهم بالحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة.

وردت الشرطة على المتظاهرين بإطلاق القنابل الصوتية والضرب بالهراوات.

المصدر: AP