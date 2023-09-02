باكستان تسلم إيطاليا رجلا متهما في قتل ابنته ضمن قضية "جريمة شرف"

اعتقلت الشرطة يوم الخميس في باكستان رجلا باكستانيا يحاكم في إيطاليا بتهمة قتل ابنته بعد أن رفضت طلب عائلتها الزواج من ابن عمها.

وهبطت طائرة عسكرية مع المتهم شابير عباس على متنها في أحد المطارات الإيطالية اليوم الجمعة.

وتعد القضية التي رفعتها المحكمة الإيطالية الأكثر شهرة من بين التحقيقات الجنائية الأخرى في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة والتي تتعلق بقتل أو سوء معاملة النساء أو الفتيات المهاجرات اللاتي تمردن على إصرار الأسرة على الزواج من شخص مختار لهن.

وتم استخراج جثة سامان عباس في نوفمبر عام 2022 في مزرعة مهجورة بالقرب من الحقول التي كان يعمل فيها والدها في شمال إيطاليا.

ويزعم المدعون الإيطاليون أن المرأة البالغة من العمر 18 عاما قتلت على يد عائلتها في 1 مايو 2021. وقد غادر والداها إيطاليا متوجهين إلى باكستان بعد عدة أيام من الحادث.

وتم اعتقال شابير عباس في قريته شرق البنجاب في باكستان في نوفمبر 2022.

وقد وافقت المحكمة العليا في باكستان على طلب إيطاليا تسليمه في أوائل يوليو الماضي، كما أعطت الحكومة الباكستانية إذنا بنقله إلى إيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: AP