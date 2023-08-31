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قوات الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ تجلي نحو 700 شخص من بلدة قرية غمرتها المياه في بريموريه

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قوات الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ تجلي نحو 700 شخص من بلدة قرية غمرتها المياه في بريموريه
Sputnik
إقليم بريموري، روسيا
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يقوم رجال الإنقاذ في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي بإجلاء سياح من قرية أندرييفكا المعزولة عن البر الرئيسي بسبب الفيضانات.

ومن هذه القرية سيتم نقل السياح إلى مدينة فلاديفوستوك على متن سفينة تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي. ومن المتوقع أن تنقل السفينة "نيكولاي فيلكوف" نحو 40 سيارة و700 شخص.

وتسبب الإعصار في 29 أغسطس الجاري في هطول أمطار غزيرة على إقليم بريموريه، ما خلف فيضانات عارمة في منطقة خاسان السياحية.

المصدر: نوفوستي

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