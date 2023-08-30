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لقطات لضربات جوية على أنفاق ومخابئ تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الأربعاء مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوة الجوية نفذت ضربة ناجحة بواسطة طائرات "إف -16" استهدفت فلول تنظيم "داعش" الإرهابي"، مضيفة أن الضربة أسفرت عن قتل 3 إرهابيين وتدمير 4 أوكار وأنفاق وكهوف كان يستخدمها عناصر "داعش" في هذه المنطقة.

المصدر: وكالات

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