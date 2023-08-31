الآلاف يتراشقون بالطماطم ضمن مهرجان "توماتينا" في إسبانيا

قام حوالي 15 ألف شخص، بمن فيهم السياح برشق بعضهم البعض بالطماطم اليوم الأربعاء، خلال مهرجان"توماتينا" السنوي الذي يقام في بلدة بونيول الإسبانية.

وقام عمال بتفريغ 120 طنا من الطماطم الناضجة في الشارع الرئيسي للبلدة لاستخدامها في معركة بالطماطم.

وتعود جذور هذا المهرجان، الذي ينظم كل آخر يوم أربعاء في شهر أغسطس، إلى عام 1945 حيث نظم الأطفال المحليون معركة الطماطم في البلدة الواقعة بمنطقة إنتاج الطماطم.

المصدر: AP