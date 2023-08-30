مشاهد لقبر مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين

وضع مواطنو مدينة سان بطرسبرغ اليوم الأربعاء أكاليل الزهور على قبر مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين اليوم الأربعاء بعد يوم من جنازة خاصة له أقيمت في مقبرة بوروخوفسكوي.

وذكر المكتب الصحفي لمجموعة "فاغنر" أن مراسم وداع يفغيني بريغوجين نظمت يوم الثلاثاء بشكل مغلق بناء على طلب أقاربه.

كما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، يوم الاثنين، أن قرار دفن يفغيني بريغوجين تم اتخاذه مع أقاربه.

ولقي بريغوجين، يوم الأربعاء الماضي، حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.

المصدر: رابتلي