إنقاذ ماعز عالقة وسط نهر فائض في شمال إيطاليا
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تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ مجموعة من الماعز والأغنام العالقة وسط نهر غمرته الفيضانات في شمال إيطاليا اليوم الثلاثاء.
وتُركت الأغنام والماعز معزولة وسط نهر سترونا في بيدمونت بعد الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه.
وتمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى مجموعة الحيوانات عن طريق النزول من الجسر باستخدام معدات الكهوف الخاصة حيث قاموا برفع الحيوانات واحدة تلو الأخرى إلى الجسر أعلاه.
وتم إنقاذ 13 من الماعز والأغنام باستخدام الرافعة المتحركة وإعادتها إلى أصحابها في حالة جيدة.
المصدر: AP