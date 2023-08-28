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لحظة تحطم مروحية إنقاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية

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أصيب شخصان اثنان بجروح جراء تحطم مروحية إنقاذ طبية في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الاثنين.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بروارد، إنه "تم نقل شخصين إلى مستشفى محلي في أعقاب تحطم مروحية إنقاذ" في المنطقة.

ولم يتضح على الفور مدى إصابتهما، وكذلك ما إذا كانا على متن المروحية عندما سقطت أم لا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة تحطم المروحية المنكوبة، كما أظهرت لقطات أخرى فجوة متفحمة في سقف المبنى الذي تحطمت المروحية فوقه، وأضرارا جسيمة في هيكله.

المصدر: وكالات + AP

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