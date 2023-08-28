الرئيس الإيراني يشارك في مراسم تدشين المرحلة الـ 11 من حقل "بارس" للغاز

شارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تدشين المرحلة الـ11 من حقل جنوب بارس للغاز، الجزء الأخير من المشروع الضخم، في مدينة عسلوية الساحلية يوم الاثنين.

وبعد تأخير دام 20 عاما، بدأ أكبر حقل للغاز في العالم في الخليج، والذي يوصف بأنه حقل الغاز الأكثر استراتيجية والأكثر أهمية لشركة النفط الوطنية الإيرانية، إنتاج الغاز في المرحلة الأخيرة من حقل بارس الجنوبي.

وجاء إنشاء المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي على أيدي شركات محلية، بعد أن غادر المقاولون الأجانب المشروع وسط العقوبات المفروضة على البلاد.

ومن المتوقع أن تنتج المرحلة 11 من الحقل 56 مليون متر مكعب من الغاز و50 ألف برميل من مكثفات الغاز و750 طناً مترياً من الكبريت يومياً.

المصدر: رابتلي + وكالات