الإمارات تجهز وحدات سكنية لمتضرري الزلزال في محافظة اللاذقية السورية

نصبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات الوحدات السكنية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية السورية لضحايا الزلازل المدمرة التي هزت شمال سوريا في فبراير الماضي.

وحسب سلطات الإمارات فإن كل وحدة سكنية تتكون من غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ وحمام وتتسع لستة أشخاص.

ويهدف هذا المشروع الذي أطلقه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تقديم الإيواء لحوالي 6000 شخص متضررين من الزلزال.

المصدر: رابتلي