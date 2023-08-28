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انفجار خط أنابيب نفط في محافظة هرمزكان الإيرانية

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انفجر صباح اليوم الاثنين، أحد خطوط نقل المنتجات النفطية بالقرب من قرية كيشار بندر خمير في محافظة هرمزكان الإيرانية.

وأفاد مراسل RT بأن الحريق مازال مشتعلا، فيما أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية ألسنة اللهب الشاهقة والدخان الكثيف في موقع الانفجار.

في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني متمركز في منطقة كيشار أن الانفجار حصل عند الساعة 4:40 صباحا بالتوقيت المحلي. وأشار المصدر إلى احتراق سيارة كانت مركونة بجوار مكان الانفجار.

ونظرا لكثافة النيران لم يتم التمكن من الاقتراب منها لمعرفة ما إذا يوجد أي خسائر بشرية.

المصدر: RT

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