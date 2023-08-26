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سوريون يطردون دورية للجيش الأمريكي من قرية في ريف القامشلي

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أفاد مراسل RT بقيام أهالي قرية حامو في ريف القامشلي بالتعاون مع حاجز للجيش السوري بطرد دورية للجيش الأمريكي مكونة من 5 مدرعات عسكرية حاولت المرور من المنطقة.

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وأكد المراسل أن الأهالي انتزعوا 3 أعلام أمريكية من المدرعات وقاموا بتمزيقها.

ويتصدى أهالي قرية حامو منذ فترة طويلة لأرتال أمريكية تحاول الدخول إلى القرية أو المرور بمحاذاتها، وأجبروها بمؤازرة من الجيش السوري على المغادرة والعودة أدراجها.

المصدر: RT

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