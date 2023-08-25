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بالفيديو.. مناورات عسكرية مشتركة للقوات الفلبينية والأسترالية والأمريكية

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أجرت القوات الأسترالية والفلبينية مع مشاة البحرية الأمريكية، مناورة تدريبات واسعة النطاق الجمعة تضمنت استعادة جزيرة استولت عليها قوات عدو مفترض وذلك على ساحل بحر الصين الجنوبي.

وشاهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ووزير الدفاع الأسترالي الضيف ريتشارد مارليس عمليات الإنزال على الشاطئ والهجمات وإدخال القوات بالمظلات في قاعدة بحرية فلبينية في مقاطعة زامباليس. وشارك في التدريبات ما يقرب من 2000 عسكري، معظمهم من قوات الدفاع الأسترالية.

المصدر: أ.ب.

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