فلسطين.. مسلحون يستهدفون فريق خليل الرحمن للدراجات النارية

أصيب 6 عناصر من أعضاء فريق خليل الرحمن للدراجات النارية، من ضمنهم عضو المجلس البلدي السابق فاروق عاشور، بشظايا رصاص أطلقه مسلحون مجهولون تجاههم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور وفيديو من مكان الحادث.

بينهم عضو مجلس بلدي سابق .. إصابة ٦ شبان من أعضاء فريق خليل الرحمن للدراجات النارية بالرصاص من قبل مسلحين خارجين عن القانون بمدينة الخليل. pic.twitter.com/FZabJeY8gc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 25, 2023

📹 إصابة 6 شبان من أعضاء فريق خليل الرحمن للدراجات النارية بينهم عضو المجلس البلدي السابق فاروق عاشور بشظايا رصاص أطلقه مسلحون تجاههم pic.twitter.com/nybM8ICmS5 — وكالة صفا (@SafaPs) August 25, 2023

المصدر: وكالات