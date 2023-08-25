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فلسطين.. مسلحون يستهدفون فريق خليل الرحمن للدراجات النارية

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فلسطين.. مسلحون يستهدفون فريق خليل الرحمن للدراجات النارية
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أصيب 6 عناصر من أعضاء فريق خليل الرحمن للدراجات النارية، من ضمنهم عضو المجلس البلدي السابق فاروق عاشور، بشظايا رصاص أطلقه مسلحون مجهولون تجاههم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور وفيديو من مكان الحادث.

فلسطين.. مسلحون يستهدفون فريق خليل الرحمن للدراجات النارية

المصدر: وكالات

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