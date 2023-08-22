بالفيديو.. الطوارئ الباكستانية تحاول إنقاذ عالقين في تلفريك على ارتفاع أكثر من مئة متر

أظهر فيديو محاولات الطوارئ الباكستانية لإنقاذ ثمانية أشخاص، بينهم أطفال عالقون في تلفريك على ارتفاع أكثر من 100 متر بمنطقة بتكرام بإقليم خيبر باختنخوا شمال البلاد.

وأفادت الوكالة أسوشيتيد برس بأن الأطفال ومرافقيهم كانوا في طريقهم إلى المدرسة عندما تعطلت عربة تلفريك.

وذكرت الوكالة بأن القرويين في باكستان كثيراً ما يستخدمون التلفريك للتنقل في المناطق الجبلية من البلاد.

المصدر: أ.ب.