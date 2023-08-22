جنوب إفريقيا تفاجئ لافروف باستقبال حار فور نزوله من الطائرة

حظي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باستقبال حار لدى وصوله إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة "بريكس"، التي ستنطلق في جوهانسبورغ اليوم وتستمر حتى الـ24 من الشهر الجاري.

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واستقبلت لافروف فرقة للرقص الشعبي كانت بانتظاره عند سلم الطائرة، حيث أدى فنانوها رقصات فلكلورية ترحيبا بالضيف الكبير.

وسيمثل لافروف روسيا في اجتماعات قمة "بريكس" بصيغتها الـ15، فيما سيشارك الرئيس فلاديمير بوتين في القمة عن بعد.

وتضم مجموعة "بريكس"، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتشكل مساحة دولها ربع مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 40% من سكان الأرض.

المصدر: RT