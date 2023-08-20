إقلاع مقاتلات تايوانية ردا على تدريبات صينية

رصدت مقاتلات تايوانية تقلع من قواعدها في جميع أنحاء الجزيرة اليوم الأحد وسط تدريبات عسكرية تجريها الصين.

وأظهرت اللقطات إقلاع طائرة إف-16 الأمريكية من قاعدة جوية في مقاطعة هوالين بشرق تايوان وإقلاع مقاتلات تايوانية من قاعدة في مدينة تايتشونغ وسط البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن قواتها رصدت 45 طائرة عسكرية صينية و9 سفن حول الجزيرة بين الساعة السادسة صباحا يوم السبت وحتى السادسة صباحا يوم الأحد.

المصدر: AP