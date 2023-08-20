لحظة دخول وزير الخارجية الباكستاني السابق مبنى المحكمة بعد إلقاء القبض عليه

ألقت السلطات الباكستانية القبض على شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق والمساعد المقرب لرئيس الوزراء السابق عمران خان ليلة السبت في منزله في إسلام آباد.

وتم القبض على قريشي بعد عدة ساعات من عقده مؤتمرا صحفيا مساء يوم السبت طالب خلاله بظروف متكافئة لحزب خان، مشيرا إلى أن الآلاف من مؤيديه قابعون خلف السجن.

وأشارت وثائق القضية المتعلقة باعتقال قريشي إلى أنه وخان وآخرين متورطون في نقل معلومات سرية إلى أشخاص غير مرخص لهم لـ "تحريف الحقائق ولتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية".

المصدر: AP