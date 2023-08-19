العراق يحيي الذكرى الـ20 للهجوم على مقر الأمم المتحدة

أحيا مسؤولو العراق والأمم المتحدة اليوم السبت الذكرى العشرين للهجوم الدامي على مقر الأمم المتحدة في بغداد.

وأسفر هجوم 19 أغسطس 2003 بشاحنة مفخخة على فندق القناة ببغداد، الذي كانت الأمم المتحدة تتخذه مقرا لها آنذاك، عن مقتل 22 من موظفي المنظمة بمن فيهم مدير المكتب سيرجيو فييرا دي ميلو. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية ضد موظفي الأمم المتحدة في التاريخ.

وجاء الهجوم في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق صدام حسين.

المصدر: وكالات