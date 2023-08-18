لحظات دراماتيكية لانهيار جسر في إندونيسيا خلال مسابقة

أصيب 32 شخصا اليوم الجمعة، جراء انهيار جسر معلق فوق نهر في إندونيسيا.

وانهار الجسر أثناء مسابقة اصطياد البط في قرية نانجا مينتوكاك الإندونيسية في يوم الاستقلال. وتظهر اللقطات الصادمة الجسر وهو ينهار فوق رؤوس المتفرجين وعلى متنه مجموعة من الأشخاص.

#BREAKING: Suspension Bridge Collapses During Duck Catching Contest. A suspension bridge collapsed during a duck catching contest in Indonesia's Nanga Mentukak village on Independence Day. Shocking footage shows the bridge giving way, injuring 32 spectators. #Indonesiapic.twitter.com/n42kWDdfD0 — ChroniBuzz (@liv59224) August 18, 2023

المصدر: RT