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لحظات دراماتيكية لانهيار جسر في إندونيسيا خلال مسابقة

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لحظات دراماتيكية لانهيار جسر في إندونيسيا خلال مسابقة
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أصيب 32 شخصا اليوم الجمعة، جراء انهيار جسر معلق فوق نهر في إندونيسيا.

وانهار الجسر أثناء مسابقة اصطياد البط في قرية نانجا مينتوكاك الإندونيسية في يوم الاستقلال. وتظهر اللقطات الصادمة الجسر وهو ينهار فوق رؤوس المتفرجين وعلى متنه مجموعة من الأشخاص.

المصدر: RT

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