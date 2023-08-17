كاميرا تسجل تحطم طائرة على طريق في ماليزيا

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة خفيفة مستأجرة كانت تقل 8 أشخاص على طريق سريع في ولاية سيلانجور وسط ماليزيا يوم الخميس.

وأسفر الحادث كذلك عن مقتل سائقي سيارة ودراجة نارية إثر اصطدامهما بالطائرة المنكوبة.

وتعليقا على الحادث ذكر رئيس هيئة الطيران المدني نورازمان محمود أن الطائرة قد أقلعت من منتجع جزيرة لانكاوي في شمال البلاد وكانت في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه الواقع بغرب العاصمة كوالالمبور.

وأعلن وزير النقل أنتوني لوك أن التحقيقات جارية في أسباب الحادث.

المصدر: AP + رابتلي