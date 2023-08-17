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حين "يقف شعر الرأس" بالمعنى المباشر للكلمة

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حين
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لمجموعة من السياح الذين كانوا يزورون صحراء توربان في منطقة شينجيانغ أويغور الصينية.

ويظهر الفيديو شعر رؤوس السياح وهو "يقف وكأن مغنطيسا يجذبه نحو السماء ليدرك بعضهم أن هذه علامة على احتمال حدوث ضربة صاعقة. فاحتمت المجموعة على الفور، ولم يصب أحد بأذى.

حين

المصدر: RT

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