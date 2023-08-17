حين "يقف شعر الرأس" بالمعنى المباشر للكلمة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لمجموعة من السياح الذين كانوا يزورون صحراء توربان في منطقة شينجيانغ أويغور الصينية.

ويظهر الفيديو شعر رؤوس السياح وهو "يقف وكأن مغنطيسا يجذبه نحو السماء ليدرك بعضهم أن هذه علامة على احتمال حدوث ضربة صاعقة. فاحتمت المجموعة على الفور، ولم يصب أحد بأذى.

A group of tourists in a desert in #Turpan, #Xinjiang Uygur Autonomous Region, found their hair standing on end on Tuesday. Fortunately, some of them realized that it is a sign meaning there's a high probability that #lightening would strike. The group sought shelter immediately,… pic.twitter.com/vYNEOYQzLZ — Frontline (@Frontlinestory) August 16, 2023

المصدر: RT