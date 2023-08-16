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تصوير جوي يوثق سماء برتقالية فوق جزيرة إسبانية بسبب حرائق الغابات

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سجلت طائرات مسيرة سماء برتقالية وعمودا ضخما من الدخان يتصاعد فوق جزيرة تينيريفي الإسبانية مع اندلاع حرائق هائلة للغابات بالقرب من بركان تيد.

واندلع الحريق ليلة الثلاثاء والتهم منذ ذلك الحين حوالي 300 هكتار، مما أدى إلى إجلاء حوالي 4 آلاف من سكان شمال شرق الجزيرة. 

وحسب السلطات فإنه تم إرسال نحو 10 مروحيات و150 رجل إطفاء وعشرات من العسكريين إلى المنطقة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق سكنية.

المصدر: رابتلي

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