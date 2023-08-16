لحظة انفجار منزل في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية أدى إلى مقتل 5 أشخاص

سجلت كاميرات المراقبة لحظة انفجار منزل في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية يوم السبت الماضي، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص.

وأعلنت سلطات ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن أصحاب المنزل الذي انفجر، كانوا يواجهون مشاكل في خزان الماء الساخن الخاص بهم، إلى أن سبب الانفجار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، من بينهم اثنان من مسؤولي البلدية، لا يزال قيد التحقيق.

ودمر الانفجار الذي وقع في منطقة بلوم بإحدى ضواحي بيتسبرغ، ثلاثة مبان وألحق أضرارا بعشرات المباني الأخرى على الأقل.

المصدر: AP