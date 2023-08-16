حادث مروع في أشهر الملاهي الترفيهية بألمانيا (فيديو)

شهد متنزه "يوروبا باك" الترفيهي في ألمانيا، أمس الاثنين، حادثا مروعا أثار ذعرا في صفوف الموجودين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة انهيار برج بطول 25 مترا يستخدم لعرض الغوص والألعاب البهلوانية، وسط حمام سباحة، مما أدى لتدفق المياه إلى منطقة وجود الجمهور.

وقالت الشرطة الألمانية إن 7 أشخاص أصيبوا خلال الحادث، بينهم زائرون وموظفون. وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى وفتح تحقيق.

🇩🇪🎢 FLASH | Un accident est survenu aujourd’hui dans le parc d'attractions Europa-Park, en #Allemagne.



👉 Un bassin s'est fissuré, causant 7 blessés, la plupart légèrement.



pic.twitter.com/UN9QD8kVAz — Cerfia (@CerfiaFR) August 14, 2023

🇩🇪 ALLEMAGNE : Accident à Europa-Park. La scène et le bassin du spectacle de plongée "Retorno dos Piratas" se sont effondrés, faisant plusieurs blessés. #EuropaParkpic.twitter.com/91VQ4urok4 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 14, 2023

المصدر: RT