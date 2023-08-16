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حادث مروع في أشهر الملاهي الترفيهية بألمانيا (فيديو)

فيديوهات

حادث مروع في أشهر الملاهي الترفيهية بألمانيا (فيديو)
يوروبا بارك
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شهد متنزه "يوروبا باك" الترفيهي في ألمانيا، أمس الاثنين، حادثا مروعا أثار ذعرا في صفوف الموجودين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة انهيار برج بطول 25 مترا يستخدم لعرض الغوص والألعاب البهلوانية، وسط حمام سباحة، مما أدى لتدفق المياه إلى منطقة وجود الجمهور.

وقالت الشرطة الألمانية إن 7 أشخاص أصيبوا خلال الحادث، بينهم زائرون وموظفون. وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى وفتح تحقيق. 

المصدر: RT

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