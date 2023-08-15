سوريا.. المئات يخروجون إلى الشوارع لحضور كرنفال مارمريتا

شارك المئات من السوريين في الدورة الـ 46 لكرنفال مرمريتا في محافظة حمص يوم الاثنين احتفالا بعيد رقاد السيدة مريم العذراء.

ويعود تاريخ الكرنفال إلى عام 1975، وهو ينطلق يوم 14 آب تزامنا مع الاحتفالات بعيد (ارتقاء السيدة العذراء)، إلا أنه توقف لعدة أعوام بسبب الحرب في سوريا.

وينظم الكرنفال في بلدة مرمرتيا بريف حمص الغربي، بمشاركة أهالي البلدة من مقيمين ومغتربين، يتخلله ارتداء ملابس تنكرية وأقنعة وأزياء فلكلورية، بالإضافة إلى عشرات المجسمات المستمدة من الثقافات العالمية المتنوعة.

المصدر: وكالات