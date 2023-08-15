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القوات الروسية تنفذ عملية إنزال على سفينة حاولت دخول ميناء أوكراني

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نشرت وزارة الدفاع الروسي لقطات لعملية إنزال على سفينة "سوكرا أوكان" التي كانت تبحر إلى ميناء إسماعيل الأوكراني في البحر الأسود في 13 أغسطس.

وحسب الدفاع الروسية فإن طاقم سفينة الدورية الروسية "فاسيلي بيكوف" كان قد أطلق نيرانا تحذيرية لتفتيش سفينة الشحن "سوكرا أوكان" التي رفعت علم بالاو.

وأظهرت لقطات نشرتها الدفاع الروسية عملية هبوط مروحية روسية من طراز كا 29 على متن السفينة وقيام القوات الروسية بفحص الوثائق وتفتيش أرجاء وغرف السفينة للتحقق من البضائع المحظورة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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