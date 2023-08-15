حاملتا صواريخ استراتيجيتان روسيتان تقومان بتحليق فوق بحر اليابان

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر حاملتي صواريخ استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو - 95 إم إس" تقومان بتحليق فوق بحر اليابان.

وقالت الوزارة: "نفذت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو – 95 إم إس" تحليقا دوريا في الأجواء فوق المياه المحايدة لبحر اليابان. واستمر التحليق خلال أكثر من 6 ساعات".

وأوضحت أن تحليق الطائرتين جرى برفقة مقاتلات "سو – 30 إس إم" و"سو – 35 إس" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية