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تصرف غريب من سائحة في أشهر معالم إيطاليا التاريخية يثير غضبا (فيديو)

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تصرف غريب من سائحة في أشهر معالم إيطاليا التاريخية يثير غضبا (فيديو)
نافورة تريفي
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أثار فيديو لامرأة تسلقت نافورة تريفي الشهيرة في روما لملء زجاجة المياه الخاصة بها غضبا، خاصة بعد سلسلة تصرفات مسيئة من سياح في مواقع تاريخية إيطالية خلال هذا الصيف.

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ويظهر المقطع، الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 يوليو الماضي، المرأة وهي تتسلق صخور النافورة للوصول إلى منبع المياه الرئيسي قبل أن تملأ قنينتها من صنبور في النافورة وسط دهشة الموجودين، فيما أطلقت حارس النافورة صافرة إنذار وتوجهت نحوها، وبعد التحدث إليها، قادتها بعيدا عن المكان.

وقال مصور الفيديو: "كانت هناك إشارات في كل مكان تفيد بأن هذا غير مسموح به"، مضيفا أن السائحة لم تفهم على ما يبدو الخطأ الذي ارتكبته، وحاولت شرح تصرفاتها للحارس. وليس من الواضح ما إذا تم تغريم السائحة أو اعتقالها. 

وقبل أسابيع، أغضب سائح السلطات المحلية من خلال السباحة في نافورة تريفي في 28 يوليو، بحسبما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليومية.

وتأتي حادثة زجاجة المياه في الوقت الذي تصدر فيه سائحان مراهقان عناوين الصحف لتشويههما الكولوسيوم في يوليو.

المصدر: "Insider"

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شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي