مصر.. افتتاح مسجد الأقمر التاريخي بعد ترميمه

افتتح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مسجد الأقمر التاريخي في القاهرة ، يوم الأحد، بعد انتهاء عمليات الترميم.

وأشار وزيري إلى أن عملية ترميم المسجد استغرقت ما يقرب من عشرة أشهر بدأت في الأول من شهر أكتوبر 2022، موضحًا أن أعمال التطوير والترميم كلفت نحو 14 مليون جنيه، تم إنفاقها من جماعة البهرة، مشيرا إلى أنه تم عمل ترميم معماري دقيق وإزالة الاتساخات وتقوية الأخشاب وحقن الشروخ التي كانت موجودة بالمسجد، موضحا أن المسجد من مفاخر العمارة الفاطمية، وقد تم إنشاؤه في 1125 م.

المصدر: AP + وكالات