من داخل طائرة اضطرت إلى قطع رحلتها بسبب "حادث طارئ"

اضطرت طائرة ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور إلى العودة إلى سيدني بسبب "السلوك المضطرب لأحد الركاب" الذي أثار حالة من الهلع داخل الطائرة بعد ساعتين من اقلاعها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن راكبا كان يحمل حقيبة هدد "بتفجير الطائرة"، مضيفة أن طاقم الطائرة فحص الحقيبة ولم يعثر على متفجرات.

ووصفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية هذا الحادث بـ "طارئ".

وحسب بيان الشرطة الصادر في هذا الشأن فإن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما ألقي القبض عليه دون وقوع أية حوادث وتم إطلاق سراح بقية الركاب من الطائرة بعد نحو ثلاث ساعات من هبوطها.

وقالت الشرطة إنه من المتوقع توجيه الاتهام إلى الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: AP