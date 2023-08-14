مراسم افتتاح نصب تذكاري لمقاتلي ميانمار المشاركين في الحرب العالمية الثانية في ضواحي موسكو

شارك وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره بميانمار، تين كونغ سان، في مراسم افتتاح النصب التذكاري "مقاتلو ميانمار" المكرس لمشاركة هذا البلد في الحرب العالمية الثانية.

وأشار شويغو في خطاب ألقاه في المراسم التي جرت اليوم الاثنين في مدينة كوبينكا في ضواحي موسكو، إلى أن الحفاظ على الحقيقة التاريخية حول القسط الذي أسهمت به الدولتان في هزيمة الفاشية، يعد واجبا مقدسا.

كما بحث الوزيران أثناء المراسم مسائل التعاون العسكري والفني بين البلدين.

المصدر: RT