موجات طينية بارتفاع أمتار تجتاح شمال إيطاليا

أعلنت سلطات منطقة بيمونتي الإيطالية عن 5 أشخاص في عداد مفقودين جراء موجة من الطين والمياه والحطام الناجم عن انهيار أرضي تسبب بفيضان مدينة باردونيكيا ليلة الأحد الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شخصا تعرض لإصابات طفيفة بعد أن اجتاحت موجة مفاجئة من الماء والوحل والحطام مدينة باردونيكيا الليل الماضي.

يشار إلى أن 120 شخصا قد شردوا بسبب الفيضانات وتم إيواؤهم في فنادق ومعسكر للصليب الأحمر الإيطالي.

وتعرضت جسور محلية ومركز للشرطة وأحد الفنادق لأضرار جسيمة كما دمرت سيرات للشرطة بشكل كامل جراء الانهيار الأرضي.

المصدر: وكالات