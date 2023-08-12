سفن وطائرات حربية روسية تنفذ مهاما في المحيط المتجمد الشمالي

نشرت الدفاع الروسية لقطات تظهر مجموعة من سفن الأسطول الشمالي أبحرت من سيفيرومورسك القاعدة الرئيسية للأسطول، لتنفيذ مهام في المنطقة القطبية الشمالية من المحيط المتجمد الشمالي.

وذكرت الدفاع الروسية أن المجموعة تضم السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف" وسفينة الإنزال الكبيرة "ألكسندر أوتراكوفسكي" وقاطرة الإنقاذ "ألتاي" والناقلة "سيرغي أوسيبوف".

وأضافت أن قوات الأسطول الشمالي تعمل على ضمان سلامة الملاحة المدنية والنشاط الاقتصادي البحري لروسيا على طول طريق البحر الشمالي في القطب الشمالي.

في سياق التدريب القتالي، تقوم مجموعة جوية مشتركة تضم طائرات "ميغ-31" تابعة لطيران الأسطول الشمالي بتنفيذ دوريات تتعلقة بمهام الدفاع الجوي والاستطلاع الجوي وتغطية القوات العاملة في منطقة القطب الشمالي.