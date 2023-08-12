 
مباشر

سفن وطائرات حربية روسية تنفذ مهاما في المحيط المتجمد الشمالي

فيديوهات

سفن وطائرات حربية روسية تنفذ مهاما في المحيط المتجمد الشمالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vuis

نشرت الدفاع الروسية لقطات تظهر مجموعة من سفن الأسطول الشمالي أبحرت من سيفيرومورسك القاعدة الرئيسية للأسطول، لتنفيذ مهام في المنطقة القطبية الشمالية من المحيط المتجمد الشمالي.

وذكرت الدفاع الروسية أن المجموعة تضم السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف" وسفينة الإنزال الكبيرة "ألكسندر أوتراكوفسكي" وقاطرة الإنقاذ "ألتاي" والناقلة "سيرغي أوسيبوف".

وأضافت أن قوات الأسطول الشمالي تعمل على ضمان سلامة الملاحة المدنية والنشاط الاقتصادي البحري لروسيا على طول طريق البحر الشمالي في القطب الشمالي.

في سياق التدريب القتالي، تقوم مجموعة جوية مشتركة تضم طائرات "ميغ-31" تابعة لطيران الأسطول الشمالي بتنفيذ دوريات تتعلقة بمهام الدفاع الجوي والاستطلاع الجوي وتغطية القوات العاملة في منطقة القطب الشمالي.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا