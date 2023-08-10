"تشاد حرة فرنسا برا".. شاب يصرخ في وجه القوات الفرنسية (فيديو)

رصد تحرك لأرتال عسكرية فرنسية في مدينة ابشي شرق تشاد، فيما بدأ شاب يصرخ بوجههم: "تشاد حرة فرنسا برا".

وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" ومنصة X (تويتر سابقا) يصف الشاب الذي التقط الفيديو القوات الفرنسية بأنهم "منافقون، هاربون من النيجر"، وقال آخر: "تشاد حرة فرنسا برا".

#تشاد

قوات فرنسية في ابشي شرق تشاد. #افريقيا

احد المارة يصرخ عليهم ب: #تشاد_حرة_فرنسا_برا

هل سنرى تحرك ضد فرنسا في تشاد ؟ pic.twitter.com/jDQwBaL3RB — Jebren جبرين (@jebren_) August 9, 2023

المصدر: RT