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"تشاد حرة فرنسا برا".. شاب يصرخ في وجه القوات الفرنسية (فيديو)

فيديوهات

AFP
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رصد تحرك لأرتال عسكرية فرنسية في مدينة ابشي شرق تشاد، فيما بدأ شاب يصرخ بوجههم: "تشاد حرة فرنسا برا".

وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" ومنصة X (تويتر سابقا) يصف الشاب الذي التقط الفيديو القوات الفرنسية بأنهم "منافقون، هاربون من النيجر"، وقال آخر: "تشاد حرة فرنسا برا".

المصدر: RT

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