"تشاد حرة فرنسا برا".. شاب يصرخ في وجه القوات الفرنسية (فيديو)
AFP
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رصد تحرك لأرتال عسكرية فرنسية في مدينة ابشي شرق تشاد، فيما بدأ شاب يصرخ بوجههم: "تشاد حرة فرنسا برا".
وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" ومنصة X (تويتر سابقا) يصف الشاب الذي التقط الفيديو القوات الفرنسية بأنهم "منافقون، هاربون من النيجر"، وقال آخر: "تشاد حرة فرنسا برا".
#تشاد— Jebren جبرين (@jebren_) August 9, 2023
قوات فرنسية في ابشي شرق تشاد. #افريقيا
احد المارة يصرخ عليهم ب: #تشاد_حرة_فرنسا_برا
هل سنرى تحرك ضد فرنسا في تشاد ؟ pic.twitter.com/jDQwBaL3RB
المصدر: RT