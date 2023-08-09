كاميرا مثبتة على واجهة سيارة ترصد الانفجار العنيف في سيرغييف بوساد

رصدت كاميرا مراقبة مثبتة على واجهة إحدى السيارات الخاصة، لحظة وقوع الانفجار الذي هز مدينة سيرغييف بوساد صباح اليوم الأربعاء في ضواحي موسكو.

ووفقا للجهات المختصة فإن الانفجار كان سببه عدم الالتزام بقواعد الأمان أثناء العمل في أحد مستودعات الألعاب النارية الموجود في منطقة صناعية.

وأدى الانفجار إلى أضرار مادية وإصابة أكثر من 35 شخصا بإصابات متفاوتة أغلبها جاء نتيجة لتطاير شظايا الزجاج المكسور من عصف الانفجار.