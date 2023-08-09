ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وثق أغرب خدعة سحرية وسط شارع عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو وضع 4 أشخاص داخل صندوق كبير شفاف، ثم طلب منهم أن يثبتوا في أمكانهم ولا يتحركوا. وأنزل القائم على الخدعة غطاء على الصندوق ثم قام بلفه، وعند رفع الغطاء اختفى الأشخاص من داخل الصندوق الأول، وظهروا داخل صندوق آخر كان بالقرب منه.

المصدر: RT