بالفيديو.. آخر الاستعدادات لإطلاق سفينة "لونا-25" الروسية إلى القمر

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نشر مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي فيديو للاستعدادات الأخيرة قبل إطلاق سفينة "لونا-25" يحملها صاروخ "سويوز" الثقيل إلى السطح المظلم للقمر.

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