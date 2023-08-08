بالفيديو.. آخر الاستعدادات لإطلاق سفينة "لونا-25" الروسية إلى القمر

تاريخ النشر:08.08.2023 | 12:28 GMT |
آخر تحديث:08.08.2023 | 12:29 GMT | فيديوهات
نشر مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي فيديو للاستعدادات الأخيرة قبل إطلاق سفينة "لونا-25" يحملها صاروخ "سويوز" الثقيل إلى السطح المظلم للقمر.
اعتدت فنانة دنماركية من أصول إيرانية، أمس الأحد، على نسخة من القرآن في العاصمة كوبنهاغن.
منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطان البهرة بالهند مفضل سيف الدين "وشاح النيل" تقديرا لجهوده المتواصلة في دعم مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.
حذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء من تسجيل إصابات حشرية في منتج بامياء مصري.
مهدت فرنسا لاحتلال المغرب بالتغلغل في البلاد وكان المدخل مدينة "الدار البيضاء" التي شهدت في أغسطس عام 1907 مذبحة رهيبة ردا على ثورة الأهالي ضد مظاهر التمدد الاستعماري.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المكاتب الحكومية في العاصمة واشنطن أغلقت أبوابها في وقت مبكر اليوم الاثنين، وذلك قبيل هبوب إعصار وشيك يتجه نحو العاصمة.
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يتوقعون سيناريو حرب معقدا ضد "حزب الله"، بعد زيادة الحوادث على الحدود اللبنانية في الأسابيع الأخيرة.
قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف في مصر إيقاف 23 موظفا، من بينهم 16 سيدة، بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط.
أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، عن إصدار قرارات رئاسية بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن طاقم أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة بعد اكتشاف جنسيتها.
لقي رجل الأعمال الإيطالي جياكومو شياباريني مصرعه بانهيار رفّ كدّست عليه أطنان من الجبن، في مستودع للأجبان بمصنعه في إقليم لومبارديا.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين، أن العلاقات الإيرانية السعودية "تسير نحو الأمام"، لافتا إلى أن "السعودية تعمل على فتح سفارتها في طهران في وقت مناسب".
فتحت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب تحقيقا مضادا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المستوردة من مصر، بعدما تلقت شكوى من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
حاول البعض التقليل من الجزائري رياض محرز بعد انتقاله من مانشستر سيتي للأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن هناك من لا يزال يفضله على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن حكومة تل أبيب تعمل من أجل الوصول إلى السلام مع السعودية، معتبرا أن تحقيقه سيكون قفزة نوعية.
فاجأ مدير مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا سيرغي تشيميزوف الرئيس فلاديمير بوتين، بإطلاق اسم أجنبي على نظام روسي لحجز تذاكر الطيران.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكد رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف أن نظام كييف يرفض أي مفاوضات لوقف القتال لأن إنهاء أو تجميد النزاع، يهدد وجود فلاديمير زيلينسكي شخصيا، ونظامه.
اقترضت "الشركة القابضة لكهرباء مصر" 10 مليارات جنيه من "بنك الكويت الوطني- مصر" لصيانة وتطوير محطات الكهرباء.
رجح رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن يلقى فلاديمير زيلينسكي مصير رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، ويتخلى الغرب عنه بعد انعدام الحاجة له.
بلغت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية حتى مايو الماضي 584.2 مليار دولار، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا بين أكبر الاحتياطيات.
دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى "العودة إلى الواقع" فيما يخص مسألة الانتصار في "الحرب"، حيث جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها لشعبه.
رفض وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين، اعتبار عملية "برخان" فاشلة، وذلك ردا على كتاب مفتوح وجهه حوالي مائة عضو في مجلس الشيوخ للرئيس إيمانويل ماكرون.
عثرت الشرطة الإسرائيلية على كمية "لا تصدق"، حسب وصفها، من نبتة القنب "الحشيش"، حيث دمرت أكثر من 12350 كيلوغراما، كانت مزروعة قرب الحدود المصرية.
رصدت الصحافة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بقضائه عطلته الأخيرة لمدة 10 أيام على شواطئ ديلاوير، تكون أيام الإجازات التي قضاها وهو في منصبه قد بلغت 360 يوما.
رفض نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلبية طلب للاعب نادي الرجاء المغربي، عبد الحي فورسي، عقب نهاية مباراة فريقيهما أمس الأحد في كأس العرب للأندية.
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده تلعب دورا مستقلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية.
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن بولندا ستتعرض لخسارة كامل جيشها في حال دخلت في حرب تقليدية ضد روسيا.
كتب جونستون هيروود في مجلة American Thinker أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سيجبر الغرب على إقناع زيلينسكي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.
اعتبر مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون "انتصارا لروسيا".
تداولت وسائل إعلام تركية مشاهد تظهر لحظة انفجار عنيف في ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية.
أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مدير مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا سيرغي تشيميزوف أن المسيّرات الروسية تظهر أداء جيدا للغاية، وينبغي زيادة إنتاجها.
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم تدشين خط لإنتاج غسالات الأطباق لمصنع "ميديا" بمنطقة "تيدا مصر" للتعاون الاقتصادي.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روسيا لديها القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، كما فعلت في أغسطس 2008 وواجهت العدوان الجورجي.
دعا رئيس الوحدات الأردني، بشار حوامدة، إدارة ناديه إلى خوض لقاء الأهلي الإماراتي وعدم الانسحاب من المباراة التي أثارت جدلا في الوسط الرياضي لبلاده بسبب "شبهات التطبيع مع إسرائيل".
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمكن لإسرائيل والسعودية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، حتى لو لم يتبادل البلدان الاعتراف.
كشف مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر، عمرو عثمان، عن عدد حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
رد نادي ليفربول بطريقة خاصة على التقارير التي ربطت نجمه المصري، محمد صلاح، بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحركات عسكرية جديدة تحدث لأول مرة منذ وقت طويل على حدود مصر.
رجح المحلل السابق بوكالة المخابرات الأمريكية ريموند ماكغفرن، أن تنتهي أكاذيب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول قدرة جيشه على مواجهة روسيا، بالإطاحة بنظامه وخلعه.
أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء بأن رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اتفقوا على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر.
وفقا للدكتورة أناستاسيا كوستوماخا، خبيرة التغذية الروسية، تعتبر الشوكولاتة اكثر المنتجات الشهية انتشارا بسبب مكوناتها الطبيعية، وللحصول على هرمونات السعادة.
روت مهدية بن بلة، ابنة أحمد بن بلة أول رئيس جزائري بعد الاستقلال، تفاصيل غير معروفة عن حياة والدها، ومنها كيف تعلم اللغة العربية، وظروف سجنه.
أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، عن تفاؤله الكبير بنتائج اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
فاجأ مدير مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا، سيرغي تشيميزوف، الرئيس فلاديمير بوتين، بإطلاق اسم أجنبي على نظام وطني لحجز تذاكر الطيران.
نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التركي، ما تم تداوله عن خسارة 8 ملايين طن من الحبوب نتيجة الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في ميناء درينجا.
شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أسامة عسكر، تنفيذ مشروع للأسطول الشمالي، وذلك فى إطار تطبيق خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وجه مدافع مانشستر يونايتد، الفرنسي رافائيل فاران، انتقادات لاذعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون احتساب الوقت بدل الضائع.
أعلنت الدفاع الروسية تقدم الجيش الروسي على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وصدّ جميع هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على مئات الجنود الأوكرانيين، وإحباط كافة محاولات قوات كييف الهجوم على مختلف الجبهات.
كشف موقع "القاهرة 24" الإخباري عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة خطف رجل الأعمال سمير ريان.
قرر لاعب الوسط أندريس إنييستا بطل العالم وأوروبا مع المنتخب الإسباني، ولاعب فريق فيسيل كوبيه الياباني خوض تجربة جديدة في مسيرته، والرحيل عن الدوري الياباني.
أفادت وسائل الإعلام التركية بوقوع انفجار عنيف هز ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، وتصاعد أعمدة الدخان من مكان الحادث.
أفادت وسائل إعلام بأن السعودية ودولا أخرى اقترحت خطة بديلة ومختلفة عن "خطة زيلينسكي" لحل الأزمة في أوكرانيا خلال الاجتماع المنعقد بجدة، حيث أكدت إبلاغ روسيا بها.
أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، دوغلاس بوش، عن الموافقة رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.
انتقد نجم الكرة المصرية ومحلل شبكة "بي إن سبورتس"، محمد أبو تريكة، وسائل الإعلام الإنجليزية بسبب الحملة الإعلامية التي تشنها على تعاقد الأندية السعودية مع نجوم كرة القدم.
كشف السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، سبب دعوة المملكة لرعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية.
سادت حالة من الحزن داخل معسكر الشرطة العراقي استعدادا لمواجهة النصر السعودي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية البطلة في السعودية، وذلك بعد إعلان وفاة والد المدافع فيصل جاسم.
أثارت لاعبة منتخب إنجلترا لورين جيمس شقيقة ريس جيمس نجم تشيلسي جدلا واسعا بتصرفها مع لاعبة نيجيرية خلال مباراة منتخبيهما يوم الاثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023.
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهري يوليو وأغسطس يعتبران ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
قدمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، مما يجعل كييف أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا زعم "بيع الحكومة أصولا وممتلكات وقفية بمليارات الدولارات، بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف".
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن اجتماع جدة حول أوكرانيا لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة بمعزل عن مشاركة روسيا، وكان محاولة أمريكية فاشلة قائمة على التمني.
أعلن السفير الروسي لدى قطر دميتري دوغادكين، اقتراح موسكو على الدوحة اعتماد العملتين الوطنيتين لحفز التجارة البينية، وأن الأجهزة المعنية في البلدين باشرت إجراءاتها في هذا الاتجاه.
خرج مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، بتصريح مثير بعد أيام من تعادل "الفارس الأبيض" (1-1) مع النصر السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب للأندية "كأس الملك سلمان".
أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح إطلاق مصر مجموعة من المصنوعات والمشروعات البحثية العسكرية الجديدة، سيتم الكشف عنها قريبا.
مع تحول زمام المبادرة على الميدان لصالح الجانب الروسي منذ إحباط الهجوم الأوكراني المضاد، تكشف تقارير تزايد حدة الضغوط الغربية على الرئيس الأوكراني للدخول في محادثات سلام مع موسكو
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن إنشاء تسع وحدات تابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي في الشيشان منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
تحدث الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، عن الهدف من قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد.
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اجتماع جدة حول أوكرانيا لا يحظى بأي قيمة له، بمعزل عن مشاركة روسيا وأخذ مصالحها في الاعتبار.
حمّل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي حكومة الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي مسؤولية حرب أوسيتيا الجنوبية عام 2008، التي انتهت بهزيمة جورجيا أمام الجيش الروسي.
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو متداول وثق موقفا طريفا من الجالية الإفريقية أثناء حديث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس.
أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أن الدول المشاركة في اجتماع جدة لم تتمكن من الاتفاق على كافة بنود "خطة السلام" الذي تقدم بها الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
حذر حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) من اقتراب القوات الأمريكية من مياههم الإقليمية.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على اجتماع جدة حول أوكرانيا، انعدام الحاجة للمفاوضات مع كييف، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسّلا الرحمة.
كشفت شركة "BYD" لصناعة السيارات الكهربائية عن رباعية دفع متطورة وقوية وصفها الكثيرون بأنها منافس قوي لسيارات Defender الحديثة من لاند روفر.
قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إنهم مستعدون لمواجهة أي خطر يمس بأمن الجزائر مهما كان نوعه وحجمه.
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بعد أعمال التطوير والترميم التي خضع لها.
حدد نادي ريال مدريد الإسباني قيمة أول عرض سيقدمه لنادي باريس سان جيرمان لضم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في صيف 2023 الجاري.
أعلنت الولايات المتحدة نشر الآلاف من مشاة البحرية مدعومين بالطائرات المقاتلة والسفن الحربية الأمريكية في منطقة الخليج.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار ضخم هز العاصمة الأوكرانية كييف، دون تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
علق المحلل السياسي المصري هاني الجمل، على التحركات المصرية التركية بعد قطيعة دبلوماسية وسياسية استمرت 10 سنوات، حيث تطورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
استخدمت سفينة خفر السواحل الصينية خراطيم المياه لطرد قاربي إمداد فلبينيين أثناء سيرهما في بحر الصين الجنوبي وأظهر فيديو لحظة المواجهة قرب ما يُعرف بـ توماس شول الثاني.
دعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة إلى عدم محاولة التدخل أو تعطيل عملية إصلاح العلاقات بين روسيا وجورجيا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا كذبة كبيرة.
سمحت السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة من حاملي الجنسية الأمريكية بالسفر عبر مطار بن غوريون.
دعا كاهن من كاتدرائية أوجغورود للروم الكاثوليك في مدينة أوجغورود في غرب أوكرانيا إلى المصالحة بين "الشعبين العظيمين" في أوكرانيا وروسيا، مما أثار حفيظة صحفية محلية.
أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن بلادها لم توجه دعوة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أجل حضور قمة "بريكس".
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة La Nacion الأرجنتينية، بأن كييف "لا تنوي نقل الصراع إلى الأراضي الروسية".
أثارت شائعة وفاة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أحمد عمر هاشم، جدلا كبيرا في مصر، حيث تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
يواصل باريس سان جيرمان الضغط على نجمه كيليان مبابي للموافقة على الرحيل هذا الصيف، وفي صدد ذلك اتخذ قرارا جديدا.
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة ضخمة على عامل غرف تبديل ملابس النادي المصري بسبب الفعل غير الأخلاقي الذي ارتكبه عقب مواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.
يتحسر كاتب العمود اليهودي ماكس بووت على دولة إسرائيل التي عشقها منذ 40 عاما ويبرر سبب تغير مشاعره في هذا المقال في واشنطن بوست.
علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية والعربية عامة، غدا الثلاثاء، إلى ملعب "هندمارش" في أديليد الأسترالية، الذي سيستضيف لقاء المغرب وفرنسا في ثمن نهائي مونديال السيدات.
تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول نية الأمريكيين قطع طريق إمدادات إيران عبر العراق إلى سوريا ولبنان.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصانع الطائرات في روسيا لملء الفراغ في السوق الروسية بعد انسحاب الشركات الغربية، وحث المؤسسات الوطنية على الاستفادة من هذه الفرصة السانحة.
كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعداد الغرب ودول إفريقية للتدخل العسكري في النيجر.
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