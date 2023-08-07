بوتين يتفاجأ بإطلاق اسم أجنبي على نظام روسي لحجز تذاكر الطيران

فاجأ مدير مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا، سيرغي تشيميزوف، الرئيس فلاديمير بوتين، بإطلاق اسم أجنبي على نظام وطني لحجز تذاكر الطيران.

وظهر الرئيس في مقطع الفيديو متفاجئا من إطلاق اسم أجنبي على برنامج طيران وطني روسي، ليقول لاحقا إن هذا جزء من النظام العالمي.

وقال بوتين: "حسنا، هذا جزء من ثقافة العالم، فليكن".

وتأتي الخطوة الروسية في ظل هيمنة برامج الطيران الأمريكية والأوروبية على أسواق برامج الطيران العالمية، التي تمكنهم من تتبع حركة جميع الأسفار بمختلف الوجهات العالمية.

المصدر: RT