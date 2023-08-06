سكان موسكو يلجأون إلى النافورات وأحواض المياه والشواطئ هربا من موجة حر قاسية

ضربت موجة حر شديد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، ما دفع بسكانها وضيوفها إلى مياه النافورات وأحواض المياه والشواطئ.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية بموسكو، فإن الحرارة بلغت ما بين 32 و34 درجة مئوية اليوم الأحد، ما يتجاوز المستوى التقليدي للحرارة بنسبة 6 درجات.

وبسبب الطقس، تعمل جميع خدمات المدينة بشكل مكثف، حيث يتم تسيير دوريات مستمرة على نهر موسكو والمياه الداخلية، كما تجوب الشوارع شاحنات محملة بالمياه ومزودة برشاشات خاصة تعمل على نشر الرذاذ.

المصدر: رابتلي