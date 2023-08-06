اليابان تحيي الذكرى الـ78 لإلقاء القنبلة الذرية الأمريكية على هيروشيما

أحيت مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم الأحد، ذكرى مرور 78 عاما على قصفها بالقنبلة الذرية الأميركية نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تعتبر من أكثر أحداث الحرب كارثية في التاريخ.

واجتمع المشاركون في إحياء الذكرى بحديقة السلام لتكريم ضحايا الكارثة، حيث أقامت إدارة هيروشيما نصبا تذكاريا يحتوي على 339227 اسما لضحايا إلقاء القنبلة الأمريكية، بما فيها 5320 شخصا توفوا العام الماضي.

ولا يزال الناجون يواجهون مشاكل صحية، من بينها أمراض السرطان المرتبطة بتعرضهم للإشعاع.

المصدر: رابتلي