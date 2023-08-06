الثلوج تغطي شوارع مدينة ألمانية "في عز الصيف"!

هبت عاصفة رعدية بعد ظهر يوم الجمعة وسط مدينة رويتلينغن في بادن فورتمبيرغ الألمانية، وصلت درجة خطورتها إلى المستوى الثاني، وغطت الشوارع طبقة من البرد بلغت سماكتها 30 سم.

وقامت السلطات المحلية باستخدام معدات خاصة لإزالة الثلوج. وتسبب ذوبان الجليد بسرعة كبيرة واختلاطه مع أوراق الشجر وغيرها من المواد بانسداد مصارف المياه، التي أدت بدورها إلى إغراق مواقف السيارات وطوابق المنازل السفلية والأقبية تحت الأرض، كما ارتفع منسوب نهر قريب من المدينة لفترة وجيزة مما أدى إلى فيضانه.

المصدر: RT