بسبب إعلان الهبات المجانية.. فوضى وأعمال شغب تعم مدينة نيويورك

تسبب الوعد بتوزيع ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية بأعمال شغب وفوضى ومواجهات مع الشرطة الأمريكية في ميدان "يونيون سكوير" بمدينة نيويورك، اليوم الجمعة.

ونشر أحد المدونين، كاي سينات، صورة تروج لتوزيع وحدات تحكم خاصة بألعاب "بلاي ستيشن" مجانا يوم الجمعة، حيث توافدت حشود كبيرة من الأفراد إلى المكان المحدد، متوقعين الحصول على "الهدايا".

وأظهرت لقطات جوية شرطة مدينة نيويورك وهي تحاول احتواء وتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا في منتزه بمانهاتن.

وصعد المتجمعون على أسقف السيارات وألقوا الكراسي، كما تسلقوا هياكل الحديقة، فيما لم تنشر وسائل الإعلام الأمريكية أي معلومات عن الإصابات أو الاعتقالات.

المصدر: AP