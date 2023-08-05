كلب يشل حركة المرور في فيلادلفيا الأمريكية

طاردت الشرطة الأمريكية كلبا في أحد الطرق السريعة بمدينة فيلادلفيا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لعدة ساعات.

وشوهد الكلب لأول مرة، صباح الجمعة، وهو يركض على طول مسارب الطرق تجنبا للسيارات وعابرا للممرات.

ووفقا للتلفزيون الأمريكي، فإن الكلب تعرض للدهس من شاحنة كبيرة أثناء المطاردة، لكنه لم يصب بأذى واستمر بالركض بعد ذلك.

وتمكنت شرطة ولاية بنسلفانيا في نهاية المطاف من احتجاز الكلب، ونقله إلى مركز رعاية الحيوانات الأليفة لفحصه.

المصدر: AP