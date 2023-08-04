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شاهد.. مدون ألماني شهير يحطم تمثالا تاريخيا في إيطاليا

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اتهمت مجموعة من السياح الألمان بتدمير تمثال نافورة إيطالي يعود إلى القرن التاسع عشر، وذلك أثناء التقاطهم الصور في شمال إيطاليا.

ورصدت كاميرات المراقبة اثنين من السياح، أحدهما مدون ألماني شهير، وهما يحتضنان تمثال "دومينا" للنحات الإيطالي، إنريكو بطي، لالتقاط الصور.

ويبدو أن شخصا آخر كان يدفعهما قبل أن يفقدا التوازن ويسقطا مع التمثال. 

ويذكر أن عمر التمثال مقدر بحوالي 150 عاما، فيما تصل قيمته إلى حوالي 200 ألف يورو (218 ألف دولار).

المصدر: AP

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