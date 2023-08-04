تدريبات مشتركة.. السفن الحربية الروسية والصينية تبحث عن غواصة وتدمرها
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خلال الدورية البحرية المشتركة في المحيط الهادئ أجرت السفن الحربية الصينية والروسية تدريبات على البحث عن غواصة تابعة للعدو المفترض وتدميرها.
وبعد اكتشاف إحداثيات العدو باستخدام أدوات البحث بالسونار المحمولة على متن السفن ومروحيات مضادة للغواصات من طراز كا-27 أطلق البحارة وابلا من قنابل الأعماق الصاروخية على الهدف.
جاء ذلك في إطار تنفيذ مهام السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادي.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية