طولها يصل 75 مترا.. إعداد أكبر شطيرة في العالم

حطمت شطيرة "تورتا" التقليدية رقما قياسيا من حيث طولها يصل إلى 75.2 متر خلال معرض "ساندويتش فينوستيانو كارانزا" الثامن عشر الذي أقيم في مكسيكو سيتي يوم الثلاثاء.

وشارك حوالي 70 شخصا في عملية إعداد الشطيرة التي استمرت دقيقتين استخدموا خلالها أكثر من 50 نوعا من حشوات مختلفة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن السندويتش العملاق الذي يبلغ وزنه حوالي 900 كيلوغرام حطم رقما قياسيا للعام الماضي حيث وصل طول الشطيرة آنذاك إلى 74 مترا.

المصدر: رابتلي