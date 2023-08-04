بالفيديو.. إيرانية تحرق القرآن في ستوكهولم

أحرقت امرأة أفيد بأنها إيرانية نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم أمس الخميس، في أحدث اختبار لقوانين حرية التعبير في البلاد التي تسمح بإتلاف الكتب المقدسة.

وتظهر اللقطات بهرامي مرجان، تقف على أحد الشواطئ، وتعمل على إشعال النار داخل حفرة، وسط جدال مع متظاهرين تجمعوا في المنطقة المجاورة قبل إلقاء القرآن في النيران.

وحسب المعلومات، حصلت مرجان على تصريح لحرق القرآن، بينما أحاطها رجال الشرطة.

المصدر: ruptly