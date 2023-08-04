شاهد ما تبقى من سفينة نقل سيارات ظلت تحترق نحو أسبوع في البحر

سُحبت البقايا المتفحمة من سفينة نقل السيارات "فريمانتل هايواي" إلى ميناء إيمشافن الهولندي، اليوم الخميس، بعد أن ظلت تحترق في بحر الشمال منذ ما يقارب الأسبوع.

واندلع الحريق على متن السفينة يوم الثلاثاء الماضي (25 يوليو)، أثناء عبورها بحر الشمال قبالة السواحل الهولندية حاملة 3894 سيارة في طريقها إلى ألمانيا، حيث أسفر الحريق عن مصرع أحد أفراد الطاقم الهندي، وإصابة آخرين بجروح.

وتم إنقاذ 20 فردا من طاقم السفينة المحترقة بواسطة قوارب ومروحيات، حيث نقلوا إلى المستشفيات بعد أن أصيبوا بحروق وكسور وصعوبات في التنفس.

ولا يزال سبب اشتعال النيران على متن السفينة، التي يبلغ طولها 200 متر، قيد التحقيق، على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن الحادث نجم عن انفجار بطارية "ليثيوم أيون" في سيارة كهربائية.

المصدر: رابتلي